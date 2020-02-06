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18:49

Дмитриева запросила у Соколова подробности предстоящей транспортной реформы

фото ЗакС политика Дмитриева запросила у Соколова подробности предстоящей транспортной реформы

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева, опасающаяся, что объявленная в городе транспортная реформа сделает передвижение граждан менее удобным, обратилась к курирующему эту сферу вице-губернатору Максиму Соколову с запросом.

В письме женщина просит чиновника предать гласности информацию относительно того, какие маршруты общественного транспорта планируется сократить и какие из них - существенно. Кроме того, ей нужно знать, как изменится площадь маршрутной сети на 1 га земли и применительно к конкретным муниципалитетам и как будет компенсироваться ее сокращение.

"Например, по конкретной улице ездил автобус определенного маршрута, а теперь его не будет. Или так - автобусы раньше ходили по двум параллельным улицам, а будут по одной. Расстояние до остановки было 50 метров, а станет 200", - приводит фрагмент речи депутата пресс-служба Партии роста.

Ответы на эти вопросы, уверена Дмитриева, помогут гражданам решить, полезная намечается реформа или вредная.

Согласно прогнозам чиновников Смольного, высказанным публично нынешней зимой, с середины июля количество маршрутов наземного транспорта уменьшится с 648 до 484 единиц, и при этом новые остановки появятся только к октябрю. Кроме того, кондукторов предлагается заменить на контролеров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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