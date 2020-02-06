Экс-силовики, фигуранты дела Голунова избили задержанную по делу о наркотиках женщину

Бывшие оперативники Максим Уметбаев и Денис Коновалов, ныне пребывающие под арестом в рамках дела журналиста Ивана Голунова, в 2018 году во время задержания избили москвичку Наталью Голобородько, проходившую свидетельницей по делу о наркотиках. Об инциденте поведала адвокат Оксана Ямпольская, побеседовавшая с "МБХ медиа".

Ямпольская обнародовала датированное 25 декабря 2018 года видео, на котором другой фигурант дела Голунова Игорь Ляховец выкручивает Голобородько руки.

По словам адвоката, Уметбаев и Коновалов избили потерпевшую в мае 2018 года: уже в декабре этого же года она попала в участок в качестве свидетеля по делу о наркотиках - именно тогда к ней применил насилие Ляховец.

"Мы обращались в УСБ по Москве, а потом нас вызвали в округ. Обращались мы по факту того, что её во время задержания избили Уметбаев и Коновалов, есть медицинские подтверждения. Первоначально у нее было уголовное дело, был особый порядок, и дали штраф 30 тысяч рублей", - пояснила Ямпольская, добавив, что жалобы Голобородько на насилие со стороны силовиков так и не были услышаны ни одной инстанцией.

После последнего декабрьского случая на женщину составили протокол о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), после чего суд оштрафовал её на 1000 рублей. Голобородько якобы "категорически отказалась следовать в ОМВД для участия в следственных действиях, при принятии мер для доставления оказывала активное сопротивление".

Напомним, ранее суд отправил под арест экс-оперативников, принимавших участие в задержании июньском задержании Голунова. Это - Денис Коновалов, Роман Феофанов, Игорь Ляхов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных лишь последний частично признал вину. Всех обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации юридических доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - мужчин уволили из внутренних органов.

Правоохранители всерьёз занялись изучением материалов дела Голунова лишь в декабре прошлого года - сразу после того, как вопрос был озвучен на пресс-конференции Владимира Путина.