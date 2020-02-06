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6 февраля, 19:42

Невзорову представляется надуманной демографическая проблема в России

фото ЗакС политика Невзорову представляется надуманной демографическая проблема в России

Проблема низкой рождаемости, которую призвал решать в ходе послания Федеральному посланию президент Владимир Путин и которая должна будет найти свое отражение в готовящихся поправках в Конституцию, вызывает серьезные сомнения у известного публициста Александра Невзорова. Приличные места для новых россиян, оглядывая пейзаж, он увидеть затрудняется, и относится к дополнительной рождаемости скорее как к умножению страданий. В подтверждение своих слов в авторской радиопрограмме он привел пример сцены обыскивания помойных контейнеров пожилыми соотечественницами, которцю недавно ему довелось наблюдать.

"Они, правда, очень нервно реагировали на съемку, ругались, прятали лица – ну, интеллигенты такие. И я вам могу сказать, что возле этого бачка свободных мест уже нет. Вот сказать, что прямо есть необходимость кого-то еще к этому бачку приставить, что кого-то не хватает, ну, никак нет. И эти бачки совсем не простаивают, и все в деле, все востребованы. И содержимое, кстати говоря, бачков тоже не предполагает наличие или появление каких-то новых ртов. Там едва хватило на участниц съемки", - рассудил ведущий.

По словам Невзорова, этот аргумент и подобные аргументы в его исполнении пока никто не смог внятно и убедительно парировать.

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