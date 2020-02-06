После реконструкции интерьер "Василеостровской" решили не восстанавливать до конца

После того, как перрон станции метрополитена "Василеостровская" в 2018 году продлили для удобства выходящих на него пассажиров, чиновники в связке с инженерами решили отказаться от идеи вернуть двое настенных часов с циферблатом, висевших в торце подземного зала до реконструкции. Об этом сообщает градозащитное издание "Канонер".

"По итогам проработки вопроса ГУП „Петербургский метрополитен“ считает нецелесообразным расходование средств на установку механических часов, дублирующих электронные часы в торце станции", - рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

Решетку, с которой исчезли часы, отодвинули в глубь зала, чтобы пассажиры смогли пользоваться двумя дверьми, до того "не попадавшими" в пределы перрона и потому не открывавшимися на этой станции. Реконструкцию провели к началу чемпионата мира по футболу, в ходе которого "зеленая" ветка подземки была особенно востребована.

"Василеостровская" построена в стиле "горизонтальный лифт", характерном преимущественно для ленинградского и петербургского метро.