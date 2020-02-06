Навальный аплодирует решению судьи, отменившего результаты выборов в МО "Черная речка"

Оппозиционный политик Алексей Навальный выразил удивление и восхищение решением Приморского районного суда, который признал незаконными выборы по одному из округов муниципалитета "Черная речка" (сейчас - МО "Ланское"). По его признанию, в первое время он не поверил своим глазам: "новость из Петербурга как будто с какой-то другой планеты". И правильными, и одновременно смешными он нашел сами формулировки решения, где как о нарушениях говорится о преференциях для кандидатов от "Единой России" и дискриминации представителей иных политических сил.

"Думал - затмение что ли, магнитные волны? Судья что ли уникальный? Вся страна путинская держится на таких незаконных действиях двадцать лет, избирательные комиссии всегда, всю дорогу делали это для единороссов. Нет, это очень круто, и я аплодирую этому смелому и единственному честному на всю страну решению", - заявил он в эфире своего YouTube-канала.

По словам Навального, дело осталось за малым: он ждет возмездия и хочет видеть на скамье подсудимых тех, кто обеспечил незаконный результат выборов в МО "Черная речка": "надо всех их пересажать".

Напомним, что победить в суде удалось по своему иску активисту Павлу Чупрунову, которого не допустили до выборов в качестве кандидата. Победа оппозиционеров ценна для них еще и потому, что округ считается территорией влияния главного петербургского единоросса, спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В ходе проведения выборов 8 сентября на данной территории молодые люди спортивного вида, дежурившие на УИКах, силой выталкивали наблюдателей. Некоторых из них наблюдатели даже подозревают в краже личных вещей.

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