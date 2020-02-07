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9:29

На обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину напали в Грозном

фото ЗакС политика На обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину напали в Грозном

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, пишет «Новая газета».

Инцидент произошел у гостиницы «Континент» поздно вечером 6 февраля. Несколько мужчин и женщин подловили Милашину и Дубровину у входа в гостиницу и начали избивать. В основном били женщины, руками и ногами. Также нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, которого обвиняют в хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти. В октябре 2019 года Нуханов снял видеоролик, в котором рассказал об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова.

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