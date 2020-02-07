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9:59

Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы

фото ЗакС политика Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность вице-спикера Госдумы, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Накануне со ссылкой на источники об этом сообщила «Медуза». Сообщалось, что сам он хотел бы стать помощником президента – на эти должности уже назначены другие экс-министры, Владимир Мединский и Максим Орешкин. Однако, пишет издание, эту возможность заблокировал секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, поскольку у его сына Дмитрия, главы Минсельхоза, были достаточно натянутые отношения с Гордеевым. Также, сообщили источники, Гордеев мог претендовать на пост губернатора Белгородской области, но, по словам одного из собеседников, на эту должность рассматриваются более молодые кандидаты.

«Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы», - сказал Неверов.

По словам Неверова, он собирается «разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия"» и уже обсудил этот вопрос со спикером думы Вячеславом Володиным.

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