Путин поручил выплатить ветеранам 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, в апреле-мае выплаты в 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовцы и вдовы умерших инвалидов и участников войны. По 50 тысяч рублей получат те, кто не менее полугода работал в тылу во время войны, и бывшие совершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто.

Правительству поручено в установленном порядке выделить деньги на расходы, связанные с реализацией этого указа. В том числе – на доставку этой выплаты и определение порядка ее выдачи.