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11:33

Полиция Грозного начала проверку после нападения на Елену Милашину

фото ЗакС политика Полиция Грозного начала проверку после нападения на Елену Милашину

Управление МВД по Грозному проводит проверку по факту нападения на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в холле гостиницы «Континенталь».

В объяснении Милашина указала, что их подстерегали 15 человек, – мужчины и женщины. Несколько из них подошли к ним у лифта, окружили, начали толкать. «Одна из женщин сказала, что мы приехали сюда защищать ваххабитов», - говорится в объяснении. По словам Милашиной, нападавшие били их, хватая за шею, за голову, в том числе головой о мраморный пол, пинали в живот.

В травмпункте у Милашиной зафиксировали ссадины на лице и ушиб мягких тканей. Осматривать Дубровину врач отказался со словами «я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего».

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, которого обвиняют в хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти. В октябре 2019 года Нуханов снял видеоролик, в котором рассказал об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова.

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