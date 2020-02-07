Эсеры нашли коррупцию в отказе КГИОП включать медсанчасть на Одоевского в список объектов культнаследия

Петербургский парламентарий Алексей Ковалев, представляющий в Заксобрании партию "Справедливая Россия", поделился результатами независимой антикоррупционной экспертизы на проект КГИОП об отказе включать здание медсанчасти №1 завода им. Калинина на улице Одоевского.

Так, согласно заключению аккредитованного Минюстом эксперта Николая Лаврентьева, проект решения ведомства нарушает установленные законом процедуры, поэтому его следует признать нелегитимным.

Коррупционный фактор, в частности, заключается в том, что изначально КГИОП нарушил предусмотренную действующим законодательствам процедуру принятия рассматриваемого проекта, а именно: не было принято заключение рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города по акту государственной историко-культурной экспертизы здания медсанчасти.

Рабгруппа Совета уполномочена от имени Совета рассматривать вопросы, в том числе, "о подготовке заключений для принятия решений о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия".

Ранее КГИОП отказался включать медсанчасть в перечень объектов культурного наследия. 23 января после заседания рабочей группы, где принималось решение, депутат ЗакСа Максим Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание закрытым.

Выводы эксперта, оформленные документарно, эсеры направили в КГИОП, прокуратуру и региональное отделение Минюста.

"Незаконный проект распоряжения КГИОП необходимо пересмотреть. Подобные нарушения процедур могут нанести существенный ущерб целям охраны исторической среды нашего города", - уверен Алексей Ковалёв.

На прошлой неделе объединившиеся ради спасения медсанчасти депутаты-василеостровцы выступили с манифестом в её защиту. В коалиции считают, что в здании можно открыть социальное учреждение.

Под документом подписались 26 мундепов из разных островных МО, а также депутаты ЗакСа Алексей Ковалев, Максим Резник, Борис Вишневский, Константин Чебыкин, Надежда Тихонова.

Ранее просьба сохранить здание медсанчасти была направлена губернатору Александру Беглову.

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