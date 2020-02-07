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12:29

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

фото ЗакС политика Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

С космодрома Байконур успешно запустили на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb, сообщает «Роскосмос».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками успешно стартовала в 00:42. Спустя 562 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя. Все спутники успешно выведены на целевые орбиты.

OneWeb – проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году «Роскосмос» заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителя.

В 2018 году ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России «в полную зависимость от данных иностранных систем связи». Из-за этого были опасения, что «Роскосмос» рискует потерять крупнейший заказ, но глава корпорации Дмитрий Рогозин дал понять, что разрывать контракт не будет.

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