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12:54

Суд присяжных оправдал мужчину, частично признавшегося в убийстве гея

фото ЗакС политика Суд присяжных оправдал мужчину, частично признавшегося в убийстве гея

В Москве суд присяжных вынес оправдательный вердикт по делу местного жителя Антона Бережного, который обвинялся в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале, пишет "Новая газета".

Бережной вину в инкриминируемом ему деянии частично признал, однако, по его версии, представитель ЛГБТ-сообщества "сам упал на нож".

Окончательный приговор мужчине вынесет Басманный суд.

Едалов скончался в результате потасовки в июне 2019 года. Вооруженный ножом преступник напал на него и его партнера Евгения Ефимова на Курском вокзале: Едалов, заслонивший собой друга, погиб на месте. Ефимов рассказал, что Бережной, перед тем, как накинуться на мужчин с ножом, выкрикивал в их адрес грубые оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией.

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