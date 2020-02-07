Экс-министр по делам Северного Кавказа стал замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего главу министерства по делам Северного Кавказа Сергея Чеботаева замминистра экономического развития, передает «Интерфакс».

Ведомство Чеботаева было ликвидировано после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку. Его функции переданы Минэкономразвития.

Чеботаев был министром по делам Северного Кавказа в 2018-2020 годах. До этого он работал в администрации президента на разных должностях на протяжении 14 лет.

Минэкономразвития получил новые функции, но лишился некоторых прежних. Росреестр и Росимущество выведены из его структуры, теперь их курирует правительство напрямую. Число департаментов министерства планируется увеличить с 36 до 38, а число замов - с 14 до 15