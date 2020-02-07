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13:36

СМИ: Замначальника Генштаба задержан по делу о мошенничестве на 6,7 млрд рублей

фото ЗакС политика СМИ: Замначальника Генштаба задержан по делу о мошенничестве на 6,7 млрд рублей

ФСБ задержала замначальника Генштаба – начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова по подозрению в мошенничестве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В январе Арсланову было предъявлено обвинение в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества, в том числе – при закупке средств связи. Ущерб оценивается в 6,7 млрд рублей.

По делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали вину, затем Кутахов и Оглобин заявили, что оговорили Арсланова.

Арсланова после дачи показанй под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд. Следователи намерены ходатайствовать об аресте на два месяца.

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