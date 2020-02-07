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13:46

В КРТИ поведали о сроках открытия новых станций метро

фото ЗакС политика В КРТИ поведали о сроках открытия новых станций метро

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали "Петербургскому дневнику" о том, когда петербуржцам следует ждать появления новых станций городской подземки. 

Первой будет открыта платформа "Горный институт" - на Васильевском острове. Её горожанам презентуют не ранее 2022 года.

Следующими к открытию запланированы станции "Путиловская" и "Юго-Западная" - вероятнее всего, они появятся не раньше не раньше 2023 года, ещё через два года свои двери может распахнуть и "Театральная".

После 2025 года петербуржцы, быть может, увидят станции "Шуваловский проспект" и "Путиловская".

Добавим, в адресной инвестиционной программе 2020 года на строительство метро заложено 13,8 млрд рублей. В 2021-м – 24,1 млрд. Ранее в Смольном заявили, что "Метрострой" может освоить в год 13-14 млрд рублей. Пока компания рассчитывается по долгам – к примеру, по зарплатам перед рабочими.

Напомним также, в январе из СИЗО под домашний арест выпустили гендиректора "Метростроя" Николая Александрова, фигурирующего в уголовном деле о растрате бюджетных средств. Его должность в настоящее время занимает экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин.

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