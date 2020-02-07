Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем российской науки

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

Беглов напомнил, что в этот день в 1724 году была основана Российская академия наук. По его словам, в Петербурге «сформировалась целая плеяда великих ученых, исследователей, изобретателей».

Сегодня в Петербурге в сфере образования и науки работает и обучается 18% «экономически активного населения города» - 540 тысяч человек, отметил Беглов. Он считает «конкуретным преимуществом» города «высокую концентрацию» образовательных учреждений и исследовательских организаций, наличие большого числа высококвалифицированных специалистов. Беглов добавил, что в Петербурге «особое внимание» уделяют поддержке молодых специалистов. Он пожелал «творческой энергии, вдохновения и новых достижений» всем сотрудникам научных организаций, вузов и студентам.

Макаров назвал неоценимым вклад петербургских ученых в развитие отечественной науки. Он считает, что нужно «оперативно разрабатывать и создавать собственные технологии, модернизировать все сферы государственного хозяйства и идти в ногу со временем». «От этого зависит процветание нашего Отечества, его обороноспособность и суверенитет», - заявил спикер.

Макаров пожелал петербургским ученым, преподавателям вузов и студентов «творческих успехов, новых открытий и свершений на благо» Петербурга и России.

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