Суд отправил в изолятор обвиняемую в шпионаже экс-сотрудницу "Интер РАО" Карину Цуркан

Кассационный суд вернул в СИЗО бывшего топ-менеджера энергохолдинга "Интер РАО" Карину Цуркан, которая проходит фигуранткой в деле о шпионаже, извещает "Интерфакс".

В конце 2019 года Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры наложил арест на счета и денежные средства женщины: это - 6,2 млн долларов, 530 тысячах евро и 19 млн 625 тысяч рублей, найденные дома у Цуркан.

Карину Цуркан задержали и отправили в изолятор летом 2018 года. Арестованной инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, связанными с внешней разведкой Румынии. Ранее она руководила географическим дивизионом энергохолдинга "Молдова, Украина, Румыния".

По версии СК, в 2015 году Цуркан передала спецслужбам электронную версию проекта документа Минэнерго о работе российских энергетических компаний в других странах, а также постав электроэнергии в Крым и на Донбасс.