Филиал РНБ на Фонтанке станет культурно-просветительским центром Филиал Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки, 36, ожидает "реновация": учреждение переделают под культурно-просветительский центр, уведомляет "Петербургский дневник". Работы превентивно санкционировал Минкульт. Отмечается, что данное подразделение РНБ, несмотря на грядущие изменения, сохранит своё исконное предназначение. К ремонту приступят уже в ближайшее время: смета уже составлена и отправлена на одобрение в Минкультуры. Уточняется, что изначально подлатают крышу и подвал здания. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен