Депутат из МО «Гражданка» отреагировал стихами на указ Путина

Подписанный 7 февраля президентом России Владимиром Путиным указ о единовременных выплатах некоторым категориям граждан в связи 75-летием Победы в Великой Отечественной войны побудил петербургского муниципального депутата из МО «Гражданка» Вадима Сафонова написать стихи.

Мундепа возмутило, что финансовая поддержка предусмотрена только для ветеранов, проживающих на территории России, Латвии, Литве и Эстонии.

Сафонов сообщил ЗАКС.Ру, что он «конкретно не догоняет, почему выплаты не предусмотрены жителям Белоруссии, других республик бывшего СССР и ветеранам, проживающим в дальнем зарубежье».

«Подписан Указ на сайте Кремля.

Он сбил окончательно с толку меня.

Конечно, я "ЗА" поддержать ветеранов,

Но в Минске, в Баку разве нет кто был ранен?



И в Хайфе, и в Кливленде, и в Монреале,

Совсем уже нету, таких кто в реале

Видел войну, и кровь, и жестокость?

Что за нелепость! Что за не чёткость?



Разве и в Киеве, и в Ашхабаде, в Тбилиси,

В Ташкенте и в Нур-Султане,

Совсем не осталось уже ветеранов

Ковавших победу на шахтах и в сплавах?



Я правда ребята не понимаю,

Что нам готовят к 9 мая?

За что так обидели наших родных?

За что наградили прибалтов одних?»

Отметим, что ветераны из России и стран Балтии в апреле-мае 2020 года получат от российского правительства по 50-75 тысяч рублей.

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