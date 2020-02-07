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15:01

Суд рассмотрит жалобу "навальниста" Шаведдинова на запрет пользоваться телефоном

фото ЗакС политика Суд рассмотрит жалобу "навальниста" Шаведдинова на запрет пользоваться телефоном

Архангельский гарнизонный военный суд изучит жалобу проходящего военную службу на Новой Земле сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, которому запрещают пользоваться телефоном, известила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Юристы организации обратились с иском не только из-за того, что Шаведдинову воспрещают совершать звонки: более того, ему не разрешают получать даже обычные письма и открытки. Суд проведет выездное заседание на территории островной воинской части.

"Чтобы попасть туда, нужно получить пропуск, который выдает ФСБ. Учитывая сложности с получением пропуска, маловероятно, что адвокаты Шаведдинова смогут присутствовать на заседании. Очевидно, что решение судьи провести заседание на Новой Земле связано с указанием держать Руслана в полной изоляции", - полагает Ярмыш.

Напомним, в конце прошлого года Шаведдинова, превентивно обыскав дома, увезли на допрос в СК, а оттуда на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что служить он будет на архипелаге Новая Земля - бывшем советском ядерном полигоне.

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