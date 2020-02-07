Суд рассмотрит жалобу "навальниста" Шаведдинова на запрет пользоваться телефоном

Архангельский гарнизонный военный суд изучит жалобу проходящего военную службу на Новой Земле сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, которому запрещают пользоваться телефоном, известила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Юристы организации обратились с иском не только из-за того, что Шаведдинову воспрещают совершать звонки: более того, ему не разрешают получать даже обычные письма и открытки. Суд проведет выездное заседание на территории островной воинской части.

"Чтобы попасть туда, нужно получить пропуск, который выдает ФСБ. Учитывая сложности с получением пропуска, маловероятно, что адвокаты Шаведдинова смогут присутствовать на заседании. Очевидно, что решение судьи провести заседание на Новой Земле связано с указанием держать Руслана в полной изоляции", - полагает Ярмыш.

Напомним, в конце прошлого года Шаведдинова, превентивно обыскав дома, увезли на допрос в СК, а оттуда на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что служить он будет на архипелаге Новая Земля - бывшем советском ядерном полигоне.