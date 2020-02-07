Гендиректором "Ленфильма" стала Инесса Юрченко

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом утвердило Инессу Юрченко на пост гендиректора киностудии «Ленфильм», сообщил в Facebook бывший гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

По словам Пичугина, свой пост он покидает «с гордостью и чувством удовлетворения». «За спиной 8 лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии. Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство», - подвел он итог.

Пичугина отправили в отставку 24 декабря решением совета директоров. Перед этим кинематографисты, считающие, что Пичугин плохо справляется со своими обязанностями, попросили уволить его в обращении к президенту Владимиру Путину. В октябре стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке «Райффайзен». У киностудии накопилось долгов более чем на 1,5 млрд рублей. В сентябре Путин поручил подчиненным помочь «Ленфильму».