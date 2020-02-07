Оппозиционеры интересуются у Беглова, почему Смольный отказывает им в антимусорных митингах

Представители петербургской оппозиции обратились к городскому главе Александру Беглову с требованием повлиять на комитет по вопросам законности и правопорядка, так как данное подразделение Смольного уже дважды отказывалось согласовывать митинг против строительства мусоросжигающих заводов.

Мероприятие обратившиеся хотят провести 16 февраля в парке "Озеро Долгое".

Организаторы напомнили, что проблема обращения с бытовыми отходами весьма актуальна для России, и петербуржцы тоже хотят публично высказать свою позицию относительно возможного возведения МСЗ в черте города. Однако в комитете дважды отказывались санкционировать митинг, сославшись в первый раз на занятость обозначенной площадки, а во второй - ввиду наличия опечатки в поданном уведомлении.

"Иметь возможность открыто выразить свое мнение по общественно-значимым вопросам – неотъемлемое право каждого гражданина Российской Федерации. К сожалению, в Петербурге не раз случались ситуации, когда ответственные ведомства отказывали в проведении публичных мероприятий по политическим мотивам, используя одни и те же «формальные» причины. Такие отказы, по нашему мнению, зачастую означают, что городские власти не хотят допустить проведения мероприятия", - констатировали авторы обращения.

Под письмом оставили свои подписи глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина, депутаты Заксобрания Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Максим Резник, экоактивисты Мария Кинза и Александр Федосеев.

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