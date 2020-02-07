Суды Петербурга отмечают трехсотую эвакуацию из-за угроз взрыва

Трехсотая эвакуация петербургских судов выпала на долю Октябрьского районного суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Параллельно эвакуирован еще один суд – Красногвардейский.

Злоумышленник в письме также заявил о минировании более сотни детских садов. Он пригрозил, что когда Роскомнадзор «поблокирует все годные почтовики» он намерен звонить по телефону.

Пользуясь случаем, сотрудники пресс-службы немного рассказали об истории «юбилейного» эвакуированного суда. Дом 17 на Почтамской улице в ведение суда передали в 1961 оду. До этого на территории Октябрьского района Ленинграда работало 11 судебных участков нарсуда, а в 1961 году штат Октябрьского районного народного суда состоял из 5 судей и небольшого аппарата суда. Сейчас фактически в состав суда входят 16 судей.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится третий месяц, с 28 ноября. Каждый будний день злоумышленники сообщают о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.