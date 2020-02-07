Челябинских "навальнистов", снимавших металлургический комбинат, забрали в полицию

Сотрудников челябинского штаба политика Алексея Навального доставили в полицейское отделение за то, что они снимали видео рядом с местным металлургическим комбинатом, известил "МБХ медиа" Александр Беляев - один попавших к правоохранителям.

"Задержали сотрудники полиции во время съемок возле завода ЧМК. Подъехали сотрудники службы безопасности, просили удалить все записи с камеры. Когда мы отказались, вызвали сотрудников полиции. Сейчас находимся в отделе полиции", - поделился "навальнист".

С задержанных берут объяснения, однако они отказываются рассказывать об инциденте, апеллируя к 51 статье Конституции.