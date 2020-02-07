Следователь заявил о давлении замначальника Генштаба на соучастника

На заседании 235-м гарнизонном военном суде следователь заявил, что замначальника Генштаба ВС России Залил Арсланов оказывал давление на соучастника по делу о мошенничестве, чтобы узнать о его показаниях, передает «Интерфакс».

«Получены сведения, что с целью получения сведения показаний одним из соучастников преступления Давыдовым, Арсланов предпринимал попытки склонить Давыдова к показу данных им показаний», - сказал следователем.

По его словам, Арсланов «активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе». Сам Арсланов отрицает вину и считает дело сфальсифицированным.

Арсланова задержали днем 7 февраля. В январе ему предъявили обвинение в мошенничестве по двум эпизодам. Ущерб оценили в 6,7 млрд рублей.