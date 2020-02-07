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18:11

Экс-координатор "Открытой России" в Чувашии получил убежище в Литве

фото ЗакС политика Экс-координатор "Открытой России" в Чувашии получил убежище в Литве

Чувашский активист Дмитрий Семенов получил политическое убежище в Литве, передает «МБХ медиа».

По словам активиста, «последней каплей» для него стала «угроза возбуждения уголовного дела за участие в деятельности нежелательной организации». Процедура рассмотрения его запроса заняла 5 месяцев.

«В настоящее время я работаю журналистом в одном литовском СМИ и на одном литовском телеканале. Возвращаться в Россию не намерен и дальнейшее свое будущее связываю с Литвой», - заявил Семенов.

Семенов уехал из России в 2018 году после того, как в четвертый раз был оштрафован по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Он был координатором чувашского отделения «Открытой России». В 2016 году суд оштрафовал его на тысячу рублей за репост фотографии депутата Виталия Милонова с надписью, признанной экстремистским материалом. В 2015-м Семенова штрафовали на 150 тысяч рублей за репост демотиватора с Дмитрием Медведевым – по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Тогда суд применил амнистию, освободив активиста от штрафа и сняв судимость.


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