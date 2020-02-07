В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина

Федеральный парламентарий-единоросс Айрат Хайруллин действительно разбился насмерть во время крушения личного вертолета: данную информацию подтвердил его коллега по Госдуме Владимир Кашин, информирует агентство "Москва".

Кроме Хайруллина на борту был его помощник и пилот - оба мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вертолет депутата рухнул на лед в шести километрах от города Лаишево. Очевидцы известили, что видели, как он летел на низкой высоте.

В день ЧП Хайруллин участвовал в заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов "Единой России".