Столичный статус и новые полномочия: ЗакС обсудил конституционную реформу

В Законодательном собрании Петербурга впервые официально обсудили готовящиеся поправки в Конституцию. 7 февраля на заседании парламентского комитета по законодательству выступил декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, член рабочей группы по изменению отдельных статей основного закона страны. Депутаты просили его поднять вопросы о столичном статусе для Петербурга, а также дополнительных полномочий для себя и муниципалов.

Борьба за полномочия

Начавшая работать на следующий день после январского послания Владимира Путина Федеральному собранию рабочая группа по Конституции включает в себя пять подгрупп. Петербургский юрист Сергей Белов вместе со спикером Заксобрания Ленинградской области Сергеем Бебениным руководит разработкой поправок по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления.

В основном они работали по 132 и 133 статьям, определяющим принципы работы органов местного самоуправления. В частности, ожидается, что будет внесено положение о вхождении муниципальных органов и органов государственной власти в единую систему публичной власти. Это очень взволновало вновь избранных оппозиционных мундепов, уже успевших выразить свой протест против такого рода изменений.

Выступая в петербургском ЗакСе 7 февраля, Белов заверил, что авторы поправок не преследуют цель ограничить самостоятельность муниципалов.

- Речь идет – и об этом президент говорил в своем послании – об усилении гарантий местного самоуправления и усилении ответственности государства за обеспеченность органов местного самоуправления финансовыми и экономическими ресурсами для выполнения их полномочий. К сожалению, это сейчас далеко не всегда происходит, - заявил член рабочей группы.

Депутат от «Единой России» Алексей Цивилев предложил в рамках внесения поправок в Конституцию дать дополнительные полномочия муниципалитетам городов федерального значения.

- Вы, наверное, знаете у нас три субъекта Российской Федерации… Не кастрированы. Это, конечно, жесткое название. У них обрезаны полномочия. Это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, - объяснил парламентарий.

Белов назвал это предложение «малореализуемым», поскольку такие вопросы регулируются федеральным законодательством, но не основным законом страны.

Другой единоросс, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок предложил дать больше полномочий регионам. По его словам, «перекос» в сторону федеральной власти загоняет парламенты субъектов в узкие рамки и с решением многих локальных вопросов возникают проблемы. Чтобы облегчить свою работу, Заксобрание пишет федеральные инициативы, но их, за редким исключением, не пропускают профильные комитеты Госдумы, продолжил Четырбок.

Позже, общаясь с журналистами, единоросс рассказал, что недостаток возможностей не позволяет городским депутатам ввести дополнительные ограничения на деятельность кальянных или продажу снюсов.

- У нас есть сфера полномочий по защите прав детей, но нам не хватает полномочий по защите не только несовершеннолетних, но и других жителей города, взрослых, - подчеркнул Четырбок.

Член «Справедливой России» Александр Егоров спросил у коллеги, не стоит ли совместными усилиями оформить предложения по расширению возможностей регионов. Четырбок ответил, что времени осталось слишком мало – замечания ко второму чтению поправок Путина к Конституции принимаются до 14 февраля - и подготовить документ депутаты могут не успеть. Однако председатель комитета по законодательству отметил, что услышал слова поддержки и заинтересованности от Белова и надеется, что тот передаст озвученные пожелания рабочей группе.

Новые столицы

Депутат Егоров и сам выступил с предложением. По его мнению, «конституционной» рабочей группе стоит обсудить, можно ли закрепить за Петербургом статус второй столицы:

- Да, это новелла, но она интересная. Мне кажется, членам рабочей группы стоило бы ее обсудить. Я бы предложил членам рабочей группы подумать над закреплением в Конституции принципа двух столиц.

Егоров рассказал ЗАКС.Ру, что с инициативой о разделении столичных полномочий между двумя крупнейшими городами страны выступил некий житель Москвы, на днях обратившийся по электронной почте к спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макаров. Макаров переслал письмо депутатам. Эсер решил озвучить его члену рабочей группы, посчитав интересным.

- Переводятся федеральные органы власти сюда, в Санкт-Петербург. Конституционный суд, Верховный суд. Идет речь о переводе штаба военно-морского флота в Санкт-Петербург. То есть целый ряд федеральных структур будет располагаться здесь. Как я понимаю, со временем возникнут определенные сложности в связи с тем, что определенные структуры располагаются здесь, а определенные в Москве. Возможно, идея принципа двух столиц облегчит дальнейшее функционирование федеральных структур в Санкт-Петербурге, - объяснил Егоров.

По словам Белова, подобные предложения рабочая группа получает не в первый раз. Cделать вторыми столицами свои города уже предложили представители нескольких регионов.

на фото: Сергей Белов

- Видимо, чтобы какие-то другие федеральные структуры были расположены не только в Москве и Санкт-Петербурге, - предположил декан юрфака СПбГУ в разговоре с журналистами. – Кому-то кажется, что все наши беды от того, что недостаточно написано в Конституции.

Всего, отметил Белов, в рабочую группу приходят сотни предложений. Их шлют как политики и юристы, так и рядовые граждане.

- Пока идет работа, причем очень интенсивная работа. Мы собираемся два раза в неделю на общее заседание рабочей группы. А между этими заседаниями обсуждаем то, что обсуждалось, и то, что готовится к следующему заседанию, - добавил юрист.

Выступившие против

Обсуждение конституционной реформы в комитете по законодательству прошло максимально спокойно. Критически об идее поправок высказался только депутат от КПРФ Александр Рассудов. По его мнению, чтобы сделать жизнь граждан лучше, необязательно менять основной закон страны.

- Такой получается междусобойчик, который чуть-чуть прикрыт сверху одеялом социальной заботы о гражданах. Социальная забота о гражданах немного в другом проявляется. В США живут по Конституции XVIII века и достаточно неплохо себя чувствуют. Наверное, от того, что мы поправим Конституцию, мы не проснемся утром здоровыми, счастливыми и богатыми. Давайте называть вещи своими именами: поправки нужны, так как меняется конфигурация власти, - заявил Рассудов.

Готовящуюся реформу в петербургском ЗакСе критиковали не в первый раз. О планирующихся изменениях Конституции на пленарных заседаниях вспоминали лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский и беспартийный депутат Максим Резник. Единоросс Четырбок обратил внимание, что ни один из них не пришел со своими предложениями на заседание комитета.

- Как мы видим, все это слова. Мы не видим Вишневского, не видим Резника, не видим других депутатов. Только члены комитета и представители общественности… Обратите внимание на несостыковку между словами и делами наших политических деятелей, - посоветовал единоросс.

Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что во время заседания комитета был в больнице, а о том, что на нем планировалось обсуждать изменение Конституции ему сообщили уже когда обсуждение началось.

- Никаких приглашений принять участие в заседании я лично не получал, хотя было бы несложно, находясь в том же здании, просто по-человечески сказать: Борис Лазаревич, комитет завтра будет обсуждать этот вопрос, вы же критикуете эти поправки, сходите и поучаствуйте. Видимо, звать меня на комитет Денис Александрович считает ниже своего достоинства… Комитет не рассылает свою повестку ни по депутатам, ни по фракциям, - заявил Вишневский.

Петербургское отделение его партии сначала обещало подготовить собственные поправки к Конституции, а затем выпустило четыре законопроекта, которые, как они сами подчеркивают, к инициативе президента Путина не имеют никакого отношения.

- Наши юристы установили, что путинский законопроект был внесен с грубыми нарушениями, его вообще нельзя было рассматривать. Есть закон 1998 года о порядке принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Там очень четко написано, что может быть внесено предложение об изменении конкретной статьи Конституции или нескольких статей в случае, если эти поправки связаны между собой. Изменение МРОТ и сокращение Конституционного суда как-нибудь связаны между собой? – задал риторический вопрос «яблочник».

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников тоже обращал внимание на это несоответствие и предположил, что закон 1998 года, скорее всего, будет «совершенствоваться».

Представители «Яблока», тем не менее, предпочли выступить с четырьмя отдельными проектами постановлений, которые обещают внести на рассмотрение парламентов Петербурга, Москвы, Карелии и Псковской области. Каждая из инициатив регулирует работы отдельного органа власти. В частности, предлагается уменьшить президентский срок с 6 до 4 лет, увеличить количество думских депутатов с 450 до 650 человек и ограничить максимальный срок депутатства до 12 лет. Вместе с отставкой премьер-министра предлагается полностью распускать весь кабинет министров. Предложено расширить Конституционный суд и вернуть в Конституцию Высший арбитражный суд.

- Я один законопроект уже передал в юридическое управление ЗакСа. Еще три передам в понедельник утром, - уточнил Вишневский.

Петербургское Заксобрание, как правило, отказывается рассматривать любые инициативы, которые вносит «яблочник». Но даже если обсуждение состоится, оно произойдет уже после второго думского чтения поправок президента Путина. Президентскую инициативу ЗакС рассмотрит на пленарном заседании весной, уже после ее утверждения Советом Федерации.

Сергей Еремеев

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