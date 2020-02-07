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21:00

Из Петербурга уйдёт фабрика по производству сладостей "Невский кондитер"

фото ЗакС политика Из Петербурга уйдёт фабрика по производству сладостей "Невский кондитер"

С петербургского рынка уйдет крупнейшая фабрика лакомств "Невский кондитер": компания находится на стадии ликвидации, делится "Мойка78". Решение было принято на заседании совета участников ООО.

Предприятие работало на просторах Северной столицы в течение 25 лет.

Несмотря на уход, у предприятия с уставным капиталом в 5 млн рублей есть еще одна производственная площадка - в Пензе. 

Согласно информации с сайта СПАРК, выручка петербургского "Невского кондитера" в последние годы шла на убыль - с 6,4 млрд рублей в 2016 году до 4,7 млрд рублей в 2018 году.

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