Площадь и аллею у посольства РФ в Праге хотят назвать именами Немцова и Политковской

Власти Праги планируют дать имена площади у посольства России в Чехии и аллее в парке Стромовка Бориса Немцова и Анны Политковской соответственно, передает «Новая газета» со ссылкой на чешское издание Aktualne.

По словам мэра Праги Зденека Гржиба, голосование за присвоение имени Немцова площади назначено на 24 февраля. «Мы хотим успеть провести церемонию торжественного открытия в годовщину убийства Бориса Немцова, идеально было бы это сделать вместе с дочерью Немцова», - пояснил мэр.

По его словам, это решение поддержали лидеры партий, входящих в состав правящей в Праге коалиции. Петицию подписали более 4,5 жителей Праги, топографическая комиссия дала согласие на переименование площади.

Аллее в парке Стромовка могут дать имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Этот парк находится рядом с посольством России.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства до сих пор не найден.

Политковскую убили 7 октября 2006 года, застрелив в лифте ее дома. По этому делу к тюремным срокам были приговорены шесть человек, двое обвиняемых получили пожизненные сроки. Организатором убийства суд счел экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова Заказчик не установлен до сих пор.