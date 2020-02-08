СМИ: В квартире главы МО "Введенский" обнаружили казино

В квартире, принадлежащей главе МО «Введенский» Олегу Калядину, силовики обнаружили казино, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники СОБРа Росгвардии и управления экономической безопасности ГУ МВД нанесли визит в квартиру на Кронверском проспекте в ночь на 8 февраля. За спиленной им дверью обнаружились рулетки, столы для покера, игровые автоматы и другие атрибуты казино. Находившихся в квартире мужчин задержали.

Калядин дал показания. Как пишет издание, по его словам, он сдал квартиру в аренду и не знал, что там было.

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