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13:46

Отвечающий за ремонт дорог в Петербурге чиновник уходит из КРТИ

фото ЗакС политика Отвечающий за ремонт дорог в Петербурге чиновник уходит из КРТИ

Зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев покидает свою должность, передает «Фонтанка.ру».

По словам Румянцева, он уходит по собственному желанию. О новом месте работе он не сообщил.

Румянцев стал замглавы КРТИ в 2018 году. Он курировал ремонт дорог. За пару месяцев до этого, в конце 2019 года, Сергей Харлашкин перешел с должности главы КРТИ на пост и.о. гендиректора «Метростроя». Врио главы комитета стал Андрей Семчанков. По данным издания, на должность претендует Андрей Левакин.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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