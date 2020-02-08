На митинге КПРФ призывали сменить систему власти

На площади Ленина 8 февраля прошел митинг КПРФ в защиту законных прав граждан, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Помимо выступлений против мусоросжигательных заводов рядом с жилыми домами и проведению транспортной реформы, участники акции говорили о поправках в Конституцию и необходимости сменить систему власти.

В частности, доктор медицинских наук Александр Редько отметил, что смена правительства России не поменяла систему власти - проблемы остались прежними. Он заявил, что рыба гниет с головы. По мнению Редько, необходимо говорить о самом главном - об импичменте.

⁃ До тех пор пока мы не сменим голову, ничего не изменится. Нам надо изменить систему на ту, которая бы заботилась о наших гражданах, а не о тех, кто залез им на голову, - заявил доктор медицинских наук.

Помимо этого, на митинге выступали против сноса гаражного кооператива «Петроградец-4». Об этой проблеме говорил активист кооператива Александр Телков. По его словам, власти города незаконно срезали ворота с 920 гаражей. Телков рассказал, что кооператив основан в 80-х годах. При срезе ворот выяснилось, что с 2010 года кооператива не существует, сообщил активист. При этом, отметил он, арендную плату за гаражи с людей все же взымают. Телков заявил, что сейчас более 30 дел в судах, и призвал бороться за сохранение кооператива.

Также на митинге вспоминали снос СКК, повышение пенсионного возраста, необходимость сохранения зелёных зон. Поднимали на акции и проблему застройки Пулковской обсерватории, нарушение трудовых прав учителей и другое.

Помимо прочего, в резолюции митинга КПРФ призывает бойкотировать принятие поправок в Конституцию. Подлинная реформа главного документа страны должна проходить на благо народа, считают коммунисты. Они требуют принимать поправки с помощью референдума, а не голосования.

София Саттарова