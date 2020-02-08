Макаров заявил о намерении исключить главу МО "Введенский" из "Единой России" из-за казино в его квартире

Петербургское отделение «Единой России» снимет главу МО «Введенский» Олега Калядина с партийных должностей после того, как в его квартире обнаружили подпольное казино, заявил спикер ЗакСа, глава отделения Вячеслав Макаров. Его слова приводит пресс-служба петербургской «Единой России».

Макаров назвал произошедшее «далеко за гранью» и заявил, что чиновники с такой репутацией в партии состоять не могут. По словам Макарова, «категорически несовместимо со статусом члена нашей партии» сдавать в аренду свою квартиру, «где потом начинает процветать преступный бизнес».

«Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно. Партийный билет "Единой России" - это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жесткую и молниеносную реакцию партии», - заявил Макаров.

Ранее со ссылкой на источники стало известно, что правоохранители обнаружили в квартире Калядина подпольное казино, при этом сам он утверждал, что сдавал помещение в аренду, не зная о происходящем. Официального подтверждения информации пока нет.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.