Глава Миздрава сообщил о потере 70 тысяч пациентов в год из-за ошибок врачей

Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов заявил, что из-за непрофессиолизма и ошибок врачей в России гибнут и получают тяжелые осложнения более 70 тысяч пациентов в год, передает «Интерфакс»

«Мы теряем - я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду - но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», - сказал Мурашко.

Он привел несколько примеров летальных ошибок врачей. По его словам, от использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. «При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок», - добавил Мурашко.

В связи с этим Мурашко поручил включить в программу обучения вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.