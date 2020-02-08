Митинг КПРФ: от Конституции до гаражей

Петербургское отделение КПРФ 8 февраля провело митинг в защиту законных прав граждан. Повестка акции оказалась разнообразной: от поправок в Конституцию до сноса гаражей в кооперативе «Петроградец-4».

Началась акция коммунистов с песни о комсомольцах и революции: «Революции гнев поступает, будет бит и повержен тиран! В бой смелее комсомолец!». Подпевали ей не все присутствовавшие на площади Ленина 300 человек, но торжественная музыка задала настрой протестующим – радостными криками они поддержали лозунг «Ленин, партия, комсомол!» после завершения песни.

Изначально КПРФ представляла митинг как акцию в защиту законных прав граждан, приглашая всех выступить за доступный общественный транспорт, индексацию пенсии, сохранение парков со скверами, против сноса гаражей и другого. Однако только этими темами коммунисты не ограничились.

Депутат Законодательного собрания от КПРФ Ирина Иванова напомнила собравшимся о происходящих в стране изменениях: отставке правительства и внесении поправок в Конституцию. Она отметила, что это еще не всё – впереди Петербург ждут транспортная и мусорная реформы. Депутат заявила, что выделенные земельные участки под мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы должны быть переведены в зоны зеленых насаждений.

- Впереди действительно борьба для того, чтобы из земельных участков сделать зеленые зоны. Земельные участки, которые будут предназначены для этих мусоросжигающих заводов, [надо] внести в Генплан, чтобы они были как рекреационные зоны. Дальше у нас с вами грезится транспортная реформа. Что такое транспортная реформа? Прежде всего, у нас уже на 10 рублей подорожал транспорт. Вы в курсе? В курсе. Транспортная реформа подразумевает сокращение транспорта на 386, по-моему, маршрутов. И мы с вами и разобраться-то в ней не можем, потому что не знаем, как пойдут маршруты дальше. А оказывается она наступит уже 20 июля, - рассказала Иванова.

В своем выступлении она затронула и повышение тарифов на капитальный ремонт, и снос производственных предприятий в городе, и разрушение СКК «Петербургский». О недопустимости постройки мусоросжигательных заводов заявил и муниципальный депутат МО «Город Петергоф» Сергей Толокнов. Он сообщил, что город обратил внимание на проблему после массового выступления пригородов Петербурга против мусорных заводов. Толокнов уверен, что отстоять свои права получится только объединившись.

Помимо этого, на митинге выступили за сохранение гаражного кооператива «Петроградец-4», который, по словам активиста Александра Телкова, власти города пытаются незаконно снести.

- Наш гаражный кооператив «Петроградец-4» был основан в 84-м году. Все правоустанавливающие документы у нас имеются. Несмотря на это, правительство Санкт-Петербурга подрядило бандитов, и 2 декабря, по официальным документам обследования территории, у 920 гаражей были срезаны ворота, - рассказал активист.

По его словам, на людях, которые срезали ворота, были куртки с надписью «Правительство Санкт-Петербурга». Он добавил, что при разборе проблемы выяснилось, что кооператив по документам не существует с 2010 года. При этом, власти продолжают брать арендную плату с людей, рассказал Телков. Сейчас, добавил активист, в судах находится 30 дел.

Также на акции говорили о проблемах в системе образования, нарушение трудовых прав учителей, застройке территории у Пулковской обсерватории, Саде на Неве и других проблемах Петербурга. При этом, выступающие снова и снова возвращались к теме смены правительства и внесения поправок в Конституцию. В частности, координатор «Левого фронта» в Петербурге Евгений Козлов.

- Всякий раз, когда мы сталкиваемся с нарушением прав человека, мы знаем, что общим знаменателем всех этих нарушений является качество нашей государственной власти, которая обслуживает интересы олигархов и тех высших чиновников, которые объединились с ними в своих интересах. Для нас вопрос о конституционном строе, о неисполнительности и не подконтрольности нашей исполнительной власти, неполноценности парламентской власти, качестве судебной власти, авторитарном характере президентской власти – это вопросы номер один. И тогда возникает вопрос: а поправки Путина что-то поменяют в нашем конституционном строе, в нашем с вами положении? – задался вопросом Козлов.

Его поддержал доктор медицинских наук Александр Редько. Он отметил: состав правительства изменился, но проблемы в стране остались прежними. Выступающий заявил, что рыба гниет с головы.

- Мы добивались отставки правительства. Мы говорили об этом. Мы отрезали один хвост, вмиг – за три дня вырос новый. У ящерицы за неделю вырастает, а этот хвост вырос за три дня. Но проблемы остались те же самые. По той самой поговорке про рыбу, которая гниет, она разве с хвоста гниет? Разве нам надо менять хвост? Разве нам нужны те темы от одного митинга к другому, которые остаются и переходят? Мне кажется, что необходимо говорить о самом главном - об импичменте, о котором говорит вся прогрессивная часть нашей страны, - заявил Редько.

Он считает, что пока в России не сменится «голова», ничего не изменится. По мнению доктора медицинских наук, систему власти необходимо менять.

В завершении митинга ведущий акции зачитал резолюцию. Помимо уже прозвучавших требований и лозунгов, КПРФ призывает бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. Подлинная реформа должна проходить на благо народа, заявили коммунисты в резолюции митинга.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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