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8 февраля, 17:58

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Хайруллина

фото ЗакС политика Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Хайруллина

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайруллина, телеграмма опубликована на сайте правительства.

Мишустин заявил, что Хайруллин «прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли». «Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной думе», отметил Мишустин.

Хайруллин погиб 7 февраля при жесткой посадке вертолета в Татарстане. На борту, кроме него, были еще двое человек – его помощник и пилот, оба получили травмы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения вертолета, повлекшем смерть человека.

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