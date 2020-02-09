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11:13

Белковский выделил особенности работы нового правительства

фото ЗакС политика Белковский выделил особенности работы нового правительства

Политолог Станислав Белковский проанализировал шаги нового правительства, предпринятые за первые две недели его существования, и стиль работы частично обновленного кабинета министров под руководством Михаила Мишустина.

Первое, на чем сфокусировался специалист, это декларируемая "дебюрократизация", которую он воспринимает иронически, не вполне веря в ее наличие. Поводом для такого отношения стали, как он их называет, "драконовские" изменения, внесенные в КоАП и связанные с дорожным движением. 

"Погром в отношении Кодекса об административных правонарушениях, учиненный главой правительства, в основном преследовал одну главную и пламенную цель — ограничить раж Министерства юстиции Российской Федерации в части законотворческой деятельности. <...> Законы, которые готовил Минюст, часто одобрялись правительством на лету и вносились в Государственную Думу, где имели высокие шансы на принятие. Сейчас так не будет. Сейчас все будет решать правительство", - высказался публицист в авторской радиопрограмме, подчеркивая, что происходящее говорит о, наоборот, еще большей бюрократизации.

Второе и главное, что привлекло внимание Белковского, это новые дисциплинарные порядки, напоминающие ему строгую цензуру.

"Базовая мысль, которая была донесена на заседании 6 февраля — что министерства и ведомства не должны вести информационную политику в обход руководства и аппарата правительства. <...> Сначала все надо согласовать, потом открывать рот. То есть дерегулирование по-мишустински — это министерства и ведомства должны закрыть рот, пока им не разрешили его открыть", - отметил известный комментатор.

По его вновь ироничному замечанию, в нынешнем правительстве "молодость и технократия просто прут из всех щелей".

Напомним, что предыдущее правительство под управлением Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января. Новый состав кабинета министров с сокращенным количеством вице-премьеров был оглашен неделей позже.

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