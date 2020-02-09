Активисты приветствуют "пешеходное" благоустройство в Мариинском проезде

В Мариинском проезде начался монтаж столбиков, призванных обеспечивать удобство и безопасность для пешеходов, что вызвало положительную реакцию в активистском сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания", известного своими протестными настроениями.

"Наконец-то в Мариинском проезде смогут комфортно ходить пешеходы! Друзья, не пришлось ждать даже лета. Комитет по благоустройству начал монтаж обещанных столбиков в начале февраля", - пишут авторы свежего поста.

Отдельная благодарность выражается депутату МО «Смольнинское» Константину Хрщоновичу.

Ранее благоустройство этой улицы вызывало у активистов претензии прежде всего тем, что ходить по ней требовалось, используя исключительно проезжую часть, поскольку нерадивые автомобилисты своим паркованием делали тротуары непроходимыми.

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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