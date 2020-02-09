Жильцы "Балтийской жемчужины" вышли на протестный флэшмоб

Возле жилого комплекса "Балтийская жемчужина" состоялась очередная акция гражданских активистов с социальными требованиями.

Как и прежде, участники манифестации пытались напомнить чиновникам о том, что микрорайон не имеет должного количества образовательных учреждений и что сроки их обещаний в 2020 году вышли. Посетило импровизированный флэшмоб более ста человек. Они выстроились, образовав надпись "SOS" (спасите нашу школу).

"В этом учебном году в поступлении в детсад было отказано 366 детям, а в школу 547 отказано в зачислении 316 будущим ученикам. Более того, в конце этого года к пятнадцатитысячному квартирному фонду микрорайона добавятся ещё пару тысяч квартир из сданных жилых комплексов, и ситуация усугубится", - объяснил смысл мероприятия депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик.

В акции участвовали также представители движения "Красивый Петербург".

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