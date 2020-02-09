В Котласе вновь митингуют против мусорной реформы

В Котласе недовольные граждане собрались на демонстрации против проводимой властями мусорной реформы, передает местный портал 29.ru. Акцию организовала региональная ячейка КПРФ.

"Давайте вместе скажем чиновникам: Власть, чтоб тариф не поднимать, надо меньше воровать!", - прозвучало со сцены.

Плакаты участников, помимо заявленной темы, имели отношение также к нерешенной проблеме стройки мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес, законность которой в настоящий момент оспаривается в суде.

Протест в Котласе мотивирован известием о появлении в области 14 мусоросжигательных установок. Аналогичные акции уже проводились.