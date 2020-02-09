Беглов занялся проблемой транспортной доступности Петергофа

Губернатор Александр Беглов признал недостаточным транспортное сообщение между Петербургом и Петергофом и в связи с этим письменно обратился к руководству Северо-Западной пригородной пассажирской компании, передает сайт Смольного.

"Финансовый вопрос, если железнодорожники смогут найти место в расписании для этих электричек, будет решаться совместно. Ждем ответа от Северо-Западной пригородной пассажирской компании", - сказал чиновник.

В планах Беглова - организовать еще по одной электричке в утренние и вечерние часы пик. Ожидается также, что между вокзалами весной начнет курсировать еще одна "Ласточка".

К лету социальные автобусные маршруты, связывающие Петербург с Ломоносовом, усилятся 28 машинами.

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