Защитники Муринского парка напомнили о себе при помощи снеговиков

Активисты, долгое время пытающиеся сопротивляться будущей застройке Муринского парка, провели оригинальную акцию в его защиту: на защищаемом ими участке земли они слепили снеговиков и закрепили на них протестные плакаты. "Нет стройке в Муринском парке", "Я за Муринский парк", "Берегите природу, мать вашу", - гласили они.

О действиях застройщика - компании "Анна Нова" - активисты по-прежнему невысокого мнения.

"Снеговики выстроились в протестный ряд прямо у унылого серого стройзабора, который застройщик ООО "Анна Нова" установил в парке летом 2019 года и который уже больше полугода мешает жителям гулять в Муринском парке", - говорится в описании акции.

Отмечается, что порубленные еще летом деревья до сих пор валяются на территории.

Фотографии: "За сохранение Муринского парка"

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