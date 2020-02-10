"Новая газета" хочет засудить СМИ Пригожина

"Новая газета" и журналист издания Денис Коротков подали в суд на РИА "Федеральное агентство новостей" (входит в холдинг "Патриот" предпринимателя Евгения Пригожина): иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Дело в том, что в ряде публикаций РИА ФАН допускается предположение, что Коротков якобы по заказу экспата Михаила Ходорковского сотрудничает с боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Примечательно, но тексты на сайте агентства, порочащие Короткова, появились сразу после того, как на "Новой" вышло расследование о казни сирийца бойцами, которые якобы входят ЧВК "Вагнера" (структуру аналогично считают близкой к Пригожину).

В ноябре прошлого года газета уже обращалась с аналогичным иском в суд, но делу так и не был дан ход.