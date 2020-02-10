Члену "Голоса" Удоту смягчили приговор по делу об угрозе убийством журналистам НТВ

Химкиский горсуд смягчил приговор члену "Голоса" Роману Удоту по уголовному делу об угрозе убийством сотрудникам НТВ, делится "МБХ медиа".

Ранее общественника приговорили к 320 часам обязательных работ. Суд постановил пересчитать это наказание с учетом срока, который он провел под домашним арестом. Новый срок назначит уголовно-исполнительная инспекция.

"Теперь инспекция должна будет пересчитать срок, обычно один день домашнего ареста за 8 часов работ идет. Я в первый раз слышу такой приговор", - известил после заседания адвокат Удота Максим Пашков.

Столичные полицейские задержали правозащитника 20 мая 2019 года из-за его стычки с журналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменялась угроза убийством, якобы озвученная им в ходе инцидента.

22 мая Удота отправили под домашний арест, а уже в июле его отменили, запретив выполнять определенные действия.