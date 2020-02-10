18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:15

Члену "Голоса" Удоту смягчили приговор по делу об угрозе убийством журналистам НТВ

фото ЗакС политика Члену "Голоса" Удоту смягчили приговор по делу об угрозе убийством журналистам НТВ

Химкиский горсуд смягчил приговор члену "Голоса" Роману Удоту по уголовному делу об угрозе убийством сотрудникам НТВ, делится "МБХ медиа".

Ранее общественника приговорили к 320 часам обязательных работ. Суд постановил пересчитать это наказание с учетом срока, который он провел под домашним арестом. Новый срок назначит уголовно-исполнительная инспекция.

"Теперь инспекция должна будет пересчитать срок, обычно один день домашнего ареста за 8 часов работ идет. Я в первый раз слышу такой приговор", - известил после заседания адвокат Удота Максим Пашков.

Столичные полицейские задержали правозащитника 20 мая 2019 года из-за его стычки с журналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменялась угроза убийством, якобы озвученная им в ходе инцидента.

22 мая Удота отправили под домашний арест, а уже в июле его отменили, запретив выполнять определенные действия.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:51 С Бортко судится рекламное агентство, занимавшееся его губернаторской кампанией

12:47 Муниципал: Из-за подпольного казино глава МО "Введенский" Калядин досрочно сложил полномочия

12:29 Поклонская приступила к борьбе с обналичиванием материнского капитала

12:27 Барабанов о приговоре по делу «Сети»*: Это зеленый свет для применения пыточной практики

12:17 Суд оставил в силе приговор оппозиционеру Гальперину, обвиняемому в призывах к экстремизму

11:57 Ганапольский: У разоблачений Навального нет реципиента

11:50 "Левада": 72% россиян поддерживают идею изменения Конституции

11:43 Депутат из Ленобласти предложил сократить название Санкт-Петербурга для экономии бумаги

11:37 На Садовой улице снесли возмущавшую активистов "торговую" веранду

11:25 Суд огласил приговоры пензенским фигурантам дела "Сети": все получили от 6 до 18 лет колонии

11:07 Калининградского блогера обыскали в рамках дела о реабилитации нацизма

10:40 "Улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ": Вечеринка юрфорума переезжает на Заячий остров

10:15 Члену "Голоса" Удоту смягчили приговор по делу об угрозе убийством журналистам НТВ

9:46 Беглов отчитался о проделанной в первой неделе февраля работе

9:23 "Новая газета" хочет засудить СМИ Пригожина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru