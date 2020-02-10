На Садовой улице снесли возмущавшую активистов "торговую" веранду

Активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", рассказали о новой цели, которой им удалось достичь после привлечения СМИ и чиновников: пристроенная к дому 32 по Садовой улице и предназначенная для торговли веранда прекратила свое существование. В минувший уик-энд ее снесли.

"Крыша этого бизнеса в какой-то момент оказалась сильнее. Репортаж на телевидении был отозван, чиновник районной администрации проблем не нашел, а комитет по контролю за имуществом решил отложить вопрос в долгий ящик", - говорится в сообществе об истории борьбы.

Активисты полагают, что переломило ситуацию их обращение непосредственно к президенту Владимиру Путину, поскольку, по их словам, нижестоящие инстанции претензии игнорировали. Помог, пишут авторы поста, "пинок сверху".

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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