"Левада": 72% россиян поддерживают идею изменения Конституции Большая часть опрошенных социологами "Левада-центра" россиян - 72% - намеренны поддержать предлагаемые изменения Конституции; доля тех, кто собираются поучаствовать в голосовании, - 64%. Результатами исследования делятся "Ведомости". Количество тех, кто выступает против внесения корректив в Основной закон страны, - 13%. Ещё 15% респондентов затруднились ответить. Наибольшее одобрение получили социальные предложения: 92% опрошенных выступают за индексацию пенсий, 83% - за установление МРОТ на уровне прожиточного минимума, другие 84% поддержали приоритет российского права над международным. Ограничение президентских сроков поддерживают 64% россиян, закрепление полномочий Госсовета - 58%. При этом только 6% посчитали последнюю коррективу действительно важной. Всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию может пройти либо 12, либо 26 апреля. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен