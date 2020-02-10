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11:57

Ганапольский: У разоблачений Навального нет реципиента

фото ЗакС политика Ганапольский: У разоблачений Навального нет реципиента

Публицист Матвей Ганапольский в связи с последним расследованием Фонда борьбы с коррупцией, посвященным состоянию премьер-министра Михаила Мишустина, нашел в подобной деятельности оппозиционеров слабое, с его точки зрения, место. Много лет наблюдая за ней и изучая реакцию людей, обозреватель пришел к выводу, что в обществе разоблачения ФБК вызывают не тот эффект, который в них предположительно закладывается. Людей, утверждает он, благополучие чиновников не слишком сильно возмущает, даже если большинство ознакомившихся догадываются о его сомнительной природе.

"Будет одинаковая реакция: <...> ну, сейчас он премьер-министр, давайте посмотрим, как он работает. И вот это, в принципе, это сильнейший удар по России будущего Навального, по «прекрасной России будущего». Потому что у призывов Навального, к которому я чрезвычайно хорошо отношусь, к вот этим его призывам заклеймить чиновника, у которого непонятно откуда деньги, нет реципиента. Он говорит это в пустоту", - отметил журналист в авторской радиопрограмме.

По словам Ганапольского, состоятельных чиновников, к происхождению богатств которых возникают вопросы, россияне воспринимают как неких победителей: "они не восхищаются ими как Юрием Гагариным, но считают, что это профессионально удачливый человек".

Самое известное расследование ФБК "Он вам не Димон" было посвящено качеству жизни предшественника Мишустина на посту премьера, Дмитрия Медведева. Вместе со своим кабинетом он ушел в отставку 15 января.

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