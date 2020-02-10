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12:27

Барабанов о приговоре по делу «Сети»*: Это зеленый свет для применения пыточной практики

фото ЗакС политика Барабанов о приговоре по делу «Сети»*: Это зеленый свет для применения пыточной практики

Экс-обвиняемый по «московскому делу» Владислав Барабанов, приехавший в Пензу поддержать фигурантов дела «Сети», прокомментировал вынесенные им приговоры в прямом эфире телеканала «Дождь».

«Это зеленый свет для применения пыточной практики ко всем людям, выражающим позицию, отличающуюся от государственного курса», - заявил активист.

Другой экс-обвиняемый по «московскому делу» Даниил Конон назвал завершившийся процесс «судилищем» и призвал всех неравнодушных приехать в Пензу на апелляцию.

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд в здании Пензенского областного суда вынес приговоры семерым анархистам, обвиняемым по делу «Сети». Пять из них получили от 10 до 18 лет колонии строгого режима, еще двое 6 и 9 лет колонии общего режима.

Их осудили за участие в законспирированной организации, планировавшей свергнуть власть и построить «анархическое государство». По мнению следователей ФСБ, осужденные готовили террористические акты с целью раскачивания обстановки в обществе. В качестве доказательств к материалам дела были приобщены видеозаписи, на которых фигуранты играли в страйкбол в лесу и в заброшенных зданиях. Большинство проходивших по делу «Сети» заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрического тока.

 

 

«Сеть»* признана террористической организацией и запрещена на территории России.


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