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12:51

С Бортко судится рекламное агентство, занимавшееся его губернаторской кампанией

фото ЗакС политика С Бортко судится рекламное агентство, занимавшееся его губернаторской кампанией

У компании "Реклама-Центр", которая занималась предвыборной агитацией Владимира Бортко на губернаторских выборах, возникли к нему материальные претензии. Согласно исковому заявлению, о котором сообщает объединенная пресс-служба судов, коммунист так и не расплатился за выполненную для него работу.

Задолженность оценивается истцами в 4,1 млн рублей. Помимо этого, материальные претензии на несколько десятков тысяч связаны с пени и судебными издержками.

"ООО «Реклама-Центр» обязательства по Договору исполнялись в период с июня 2019 по август 2019 года, а оплата Бортко проведена только за июнь и июль 2019 года. Ввиду отсутствия заблаговременного уведомления и ненадлежащей формы прекращения Договора, в сложившихся обстоятельствах исполнитель считает договор действующим и продолжает исполнять условия договора до окончания срока размещения", - говорится в сообщении.

Напомним, что с губернаторских выборов Бортко снялся в ходе телевизионных дебатов, объяснив это нежеланием участвовать в нечестной, с его точки зрения, игре.


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